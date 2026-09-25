Shamli News: गणेश चतुर्थी पर निकाली भव्य शोभायात्रा

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श्री गणपति सेवा समिति के तत्वावधान में 15 सितंबर से श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाया जा रहा था। महोत्सव के समापन पर शाम चार बजे बनखंडी महादेव मंदिर से शोभायात्रा शुरू हुई। शोभायात्रा चौक बाजार, जोड़िया कुआं, सराफा बाजार, निर्मल चौराहा, पुराना बाजार, मीना मार्केट, पट्टो वाला, मौला गुंबद, शामली स्टैंड, टीचर कॉलोनी, सत्यम कॉलोनी और बेगमपुरा बाजार से होते हुए पुन: बनखंडी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई।शोभायात्रा में फूलों से सजे रथ पर श्री गणेश की प्रतिमा विराजमान थी। इसके अलावा शिव-पार्वती, राधा-कृष्ण, भगवान विष्णु-लक्ष्मी और हनुमान जी की सुंदर झांकियां शामिल रहीं। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते हुए चल रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा।