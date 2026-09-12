Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 12 Sep 2026 12:56 AM IST
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प्रवचन
जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
प्रशिक्षण
थानाभवन स्थित बीआरसी पर पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का समापन सुबह 10 बजे से।
कांधला बीआरसी पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण का तीसरा दिन सुबह 10 बजे से।
अभ्यास मैच
गांव सिंभालका स्थित क्रिकेट एकेडमी में टीमों के बीच अभ्यास मैच सुबह 10 बजे से।
लोक अदालत
कैराना स्थित न्यायलय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से।
धरना
गन्ना समिति परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का छठवां दिन दोपहर 2 बजे से।
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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
प्रशिक्षण
थानाभवन स्थित बीआरसी पर पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का समापन सुबह 10 बजे से।
कांधला बीआरसी पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण का तीसरा दिन सुबह 10 बजे से।
अभ्यास मैच
गांव सिंभालका स्थित क्रिकेट एकेडमी में टीमों के बीच अभ्यास मैच सुबह 10 बजे से।
लोक अदालत
कैराना स्थित न्यायलय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से।
धरना
गन्ना समिति परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का छठवां दिन दोपहर 2 बजे से।