Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 26 Aug 2026 01:32 AM IST
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प्रवचन
जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
जूडो-कुराश प्रतियोगिता
शहर के सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय जूडो-कुराश प्रतियोगिता का तीसरा सुबह 10 बजे से।
कथा
कांधला के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में शिव महापुराण कथा का सातवां दिन दोपहर दो बजे से।
श्रीराम कथा
थानाभवन के अग्रवाल धर्मशाला में श्रीराम कथा का समापन दिन सायं तीन बजे से।
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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
जूडो-कुराश प्रतियोगिता
शहर के सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय जूडो-कुराश प्रतियोगिता का तीसरा सुबह 10 बजे से।
कथा
कांधला के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में शिव महापुराण कथा का सातवां दिन दोपहर दो बजे से।
श्रीराम कथा
थानाभवन के अग्रवाल धर्मशाला में श्रीराम कथा का समापन दिन सायं तीन बजे से।