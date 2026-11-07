Shamli News: सुरक्षित दिवाली मनाएं, आतिशबाजी में बरतें सावधानी

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जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार अखौरी ने बताया कि मरीजों के लिए दस बेड की बर्न यूनिट तैयार कर ली गई है।

दिवाली के दिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की छुट्टियां रद कर दी गई है। सभी विशेषज्ञ चिकित्सक ऑनकॉल ड्यूटी पर रहेंगे। इमरजेंसी में 24 घंटे उपचार की सुविधा रहेगी। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध है। उन्होंने कहा दिवाली पर पटाखे जलाते समय सावधानी बरतें।

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शामली। दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है। पटाखे जलाते समय थोड़ी-सी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए पटाखे जलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उधर, जिला अस्पताल में आग में झुलसे मरीजों के उपचार के लिए बर्न यूनिट तैयारी की गई है।