Shamli News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

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काशीराम कॉलोनी निवासी प्रदीप मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी पत्नी अंजू ने बताया कि बुधवार शाम प्रदीप बाइक से ऊन जा रहे थे। बालवंती देवी कन्या इंटर कॉलेज के सामने उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से प्रदीप सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही देर में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को अभी परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली है। सीओ हेमंत कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।प्रदीप के पिता और दो छोटे भाइयों की पहले ही मौत हो चुकी है। प्रदीप की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। पत्नी अंजू और मां रोशनी का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे छह वर्षीय पुत्री और तीन पुत्रों समेत भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। मोहल्ले के लोग पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। उधर, इस मामले में एएसपी सुमित का कहना है कि तहरीर मिलने पर मामला दर्ज किया जाएगा।