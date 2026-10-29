करवा चौथ पर उजड़ा सुहाग: घर लौट रहे युवक की हाईवे पर हादसे में मौत, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बबीत को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, हादसे के संबंध में तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। टक्कर मारने वाले वाहन और दुर्घटना के अन्य पहलुओं की जानकारी जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगी।



त्योहार की खुशियां मातम में बदलीं

बबीत की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। करवाचौथ पर पति के घर लौटने का इंतजार कर रही पत्नी को इस हादसे ने गहरा सदमा दिया। बबीत अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। जिस दिन परिवार को साथ बैठकर त्योहार मनाना था, उसी दिन हादसे ने उनकी खुशियां छीन लीं। युवक की मौत से गांव में भी शोक का माहौल है।



तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाई

सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।