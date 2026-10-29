फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Bijnor Accident: Man Returning Home for Karwa Chauth Killed in Highway Crash

करवा चौथ पर उजड़ा सुहाग: घर लौट रहे युवक की हाईवे पर हादसे में मौत, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

Thu, 29 Oct 2026 11:59 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 29 Oct 2026 11:59 AM IST
सार

बिजनौर के मोहनपुर के पास हरिद्वार-काशीपुर हाईवे पर पीछे से आए वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। करवाचौथ पर घर लौट रहे 35 वर्षीय बबीत कुमार की मौत हो गई।

विज्ञापन
Bijnor Accident: Man Returning Home for Karwa Chauth Killed in Highway Crash
युवक का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिजनौर में करवाचौथ पर घर लौट रहे बाइक सवार की सड़क हादसे में मौत हो गई। हरिद्वार में निजी नौकरी करने वाले 35 वर्षीय बबीत कुमार बुधवार रात बाइक से अपने गांव जा रहे थे। हरिद्वार-काशीपुर हाईवे पर मोहनपुर के पास पीछे से आए वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। त्योहार पर पति का इंतजार कर रही पत्नी और परिवार में हादसे के बाद मातम छा गया।

विज्ञापन


करवाचौथ पर घर लौटते समय हुआ हादसा
बिजनौर जिले के किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव राजारामपुर प्रताप उर्फ ताहरपुर निवासी बबीत कुमार (35) पुत्र चरण सिंह हरिद्वार में निजी नौकरी करते थे। करवाचौथ के मौके पर वह बुधवार को बाइक से अपने घर लौट रहे थे। परिवार को त्योहार पर उनके आने का इंतजार था।
विज्ञापन


बुधवार रात करीब नौ बजे जब बबीत हरिद्वार-काशीपुर हाईवे पर ग्राम मोहनपुर के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे एक वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: करवा चौथ विशेष: अर्द्धांगिनी बनीं जीवनदायिनी, मेरठ की 4 पत्नियों ने किडनी-लिवर देकर बचाई पतियों की जान

Trending Videos

अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बबीत को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, हादसे के संबंध में तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। टक्कर मारने वाले वाहन और दुर्घटना के अन्य पहलुओं की जानकारी जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगी।

त्योहार की खुशियां मातम में बदलीं
बबीत की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। करवाचौथ पर पति के घर लौटने का इंतजार कर रही पत्नी को इस हादसे ने गहरा सदमा दिया। बबीत अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। जिस दिन परिवार को साथ बैठकर त्योहार मनाना था, उसी दिन हादसे ने उनकी खुशियां छीन लीं। युवक की मौत से गांव में भी शोक का माहौल है।

तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाई
सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed