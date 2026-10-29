शामली में भीषण सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई पिकअप, 23 वर्षीय मजदूर की मौत; तीन गंभीर

तीन घायलों को जिला अस्पताल किया रेफर

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायलों को डायल 112 की मदद से झिंझाना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, घायलों का उपचार चल रहा है।



पुलिस और एंबुलेंस के देरी से पहुंचने का आरोप

हादसा अहमदगढ़ पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद करीब 15 मिनट तक कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों ने घायलों की मदद के लिए डायल 112 और एंबुलेंस सेवा को सूचना दी। उनका यह भी आरोप है कि एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंची।



स्थानीय लोगों के मुताबिक, करीब 20 मिनट बाद डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, पुलिस और एंबुलेंस के पहुंचने में हुई देरी के संबंध में संबंधित विभागों का पक्ष सामने आना बाकी है।



पुलिस कर रही हादसे की जांच

एएसपी सुमित ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। दुर्घटना के बाद हाईवे पर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं। जांच के बाद हादसे से संबंधित अन्य तथ्य स्पष्ट हो सकेंगे।