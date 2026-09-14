Shamli News: ऑनलाइन जश्न मना रहा भूपेंद्र, सत्यम के नाम से लॉरेंस का वीडियो वायरल

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शनिवार रात करीब आठ बजे भूपेंद्र ढींगरा सोशल मीडिया पर लाइव आया। उसके साथ करीब 12 अन्य लोग भी जुड़े थे। भूपेंद्र ने कहा कि जो हुआ, ठीक हुआ और उसका पुलिस से कोई लेना-देना नहीं है। एसपी एनपी सिंह के अनुसार भूपेंद्र के इस लाइव की जानकारी मिली है और उसकी गतिविधियों की जांच की जा रही है।इसके अलावा भूपेंद्र के सोशल मीडिया अकाउंट से एक गाना भी लॉन्च किया गया है। इसमें अंकित बालियान के वीडियो दिखाई दे रहे हैं। इसे अंकित के लिए बनाए गए गाने के तौर पर पेश किया गया है। इसे भरी कोर्ट में गोली मारेंगे का दूसरा पार्ट बताया जा रहा है। पुलिस ने इस वीडियो और इसके पीछे की गतिविधियों की भी जांच शुरू कर दी है। इसी बीच सत्यम के नाम से सोशल मीडिया पर बनाई गई आईडी से रविवार को एक वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें लॉरेंस बिश्नोई की आवाज सुनाई दे रही है और वीडियो में जल्द बदला लेने की बात कही जा रही है।हत्या के बाद वीडियो डालकर ली थी जिम्मेदारीअंकित की हत्या के बाद भूपेंद्र ढींगरा के नाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की गई थी। इसमें उसने दावा किया था कि अंकित की हत्या उसी ने कराई है और पुलिस जो करना चाहती है, कर ले। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भूपेंद्र की लोकेशन कभी गुरुग्राम तो कभी पांडिचेरी और देहरादून में मिल रही है। पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। भूपेंद्र को पहले ही आरोपी बनाया जा चुका है और जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं वांछित शूटर सत्यम और आर्यन की तलाश में भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है।