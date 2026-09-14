Shamli News: सिम बदलते ही मोबाइल फोन बताएगा... मैं यहां हूं

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दिल्ली मुख्यालय, यहां से विभिन्न राज्यों को जाते हैं फोनपुलिस की जांच में सामने आया कि चोरी हुए मोबाइल फोन दिल्ली पहुंचने के बाद अलग-अलग राज्यों में भेजे जाते हैं। जम्मू-कश्मीर से लेकर नगालैंड और ओडिशा तक इनका नेटवर्क है। पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा में भी मोबाइल फोन भेजे जाने की जानकारी पुलिस जांच में सामने आई है।तीन गिरोह का हो चुका खुलासापुलिस ने जम्मू और दिल्ली में मोबाइल फोन बेचने वाले तीन गिरोह का पिछले दिनों खुलासा किया है। इन गिरोह के माध्यम से चोरी और गुम हुए फोन दूसरे राज्यों तक पहुंचाए जा रहे थे। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटा रही है।हर माह 250 से ज्यादा मोबाइल बरामदएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार गुम हुए फोन में जैसे ही दूसरा सिम डाला जाता है, वह पुलिस के रडार पर आ जाता है। पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है। सर्विलांस सेल हर माह 250 से अधिक गुम मोबाइल फोन बरामद कर रहा है। पुलिस लाइन में प्रत्येक माह कार्यक्रम आयोजित कर बरामद फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए जा रहे हैं।सीईआईआर पोर्टलमोबाइल फोन गुम होने पर सबसे पहले संबंधित दूरसंचार कंपनी से सिम बंद करानी चाहिए। इसके बाद दूसरी सिम लेकर केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर यानी सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसमें मोबाइल का आईएमईआई नंबर, बिल और पहचान संबंधी जानकारी देनी होती है। शिकायत सर्विलांस सेल तक पहुंचती है। पुलिस फोन को ब्लॉक करने के साथ उसकी निगरानी शुरू कर देती है।लोग बोले, फोन वापस मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहालिलौन निवासी आसिफ ने बताया कि एक अगस्त को उसका मोबाइल फोन गुम हो गया था। पुलिस ने एक सितंबर को दिल्ली से उसका फोन बरामद कर उसे लौटाया है। कैराना निवासी विनोद ने बताया कि फोन चोरी होने के दो माह के अंदर ही पुलिस ने उसे बरामद कर लिया।मोबाइल फोन गुम होने पर सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस मोबाइल बरामद करने का पूरा प्रयास करेगी। जल्द ही मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का भी खुलासा किया जाएगा। - नरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी शामली