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पिछले दिनों प्रदूषण का स्तर 290 तक पहुंच गया था। इसके मुकाबले अब हवा की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि, प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में सांस और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।मौसम में भी ठंड का असर बना हुआ है। शनिवार को अधिकतम तापमान 24, जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंडक महसूस की गई।हवा की गति भी प्रदूषण को करती है प्रभावितसरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ की मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह के अनुसार मौसम में बदलाव और हवा की गति प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करती है। हवा की रफ्तार कम होने पर धूल और प्रदूषण के कण वातावरण में अधिक समय तक बने रहते हैं। वहीं, हवा चलने से प्रदूषक कणों का फैलाव होता है।