Shamli News: हिंदू युवक के धर्मांतरण का आरोप, कार्रवाई की मांग

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स्वामी यशवीर महाराज का आरोप है कि हरियाणा के अंबाला से युवक को भंदौड़ा लाकर एक परिवार ने अपने घर में रखा। इसके बाद उसका धर्मांतरण कर मुस्लिम युवती से निकाह कराया गया। उन्होंने धर्मांतरण कराने वाले मौलवी और मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को मामले की जानकारी थी, लेकिन किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने भदौड़ा गांव में बड़ी हिंदू पंचायत आयोजित करने की चेतावनी दी।चार साल पहले गांव में आया था युवकपुलिस की जांच में सामने आया है कि युवक करीब साढ़े तीन से चार साल पहले भदौड़ा आया था। जांच अधिकारी कुलदीप के अनुसार युवक प्रवेश पटना का रहने वाला है और मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। उसे गुलजार अंबाला से भदौड़ा लेकर आया था और वह गांव में ही रहने लगा था। निकाह की जांच कराई जा रही है। तहरीर मिलने पर जांच के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।