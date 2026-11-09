Shamli News: हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से टकराए दूसरे ट्रक में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

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रविवार की रात को ट्रक गाजियाबाद से लोहा लादकर पंजाब के लुधियाना जा रहा था। मेरठ-करनाल हाईवे पर ट्रक में खराबी आने के कारण चालक ने उसे किनारे पर रोक लिया। देर रात करीब साढ़े 12 बजे बहराइच से धान के बोरे लादकर लुधियाना जा रहा था। इस ट्रक को हरदयाल सिंह निवासी लुधियाना चला रहे थे।हाईवे किनारे खड़े ट्रक में उनका ट्रक पीछे से टकरा गया। टक्कर लगने से धान से लदे ट्रक में आग लग गई। आग लगने पर चालक ने कूदकर जान बचाई। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। आग से ट्रक का अगला हिस्सा और कुछ धान के बोरे जल गए। दमकल विभाग के प्रभारी युवकेश ने बताया कि समय रहते दमकल की टीम ने आग पर नियंत्रण पा लिया। जांच अधिकारी उपनिरीक्षक ओमेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।