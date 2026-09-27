Shamli News: जमीन दिखाकर 9 लाख हड़पे और 10500 रुपये लूटे, प्राथमिकी दर्ज

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अभिनव सिंघल के अनुसार आरोपियों ने बताया कि मन्ना माजरा के पास उनकी पांच बीघा जमीन है। जमीन का भाव 60 लाख रुपये प्रति बीघा है। उक्त जमीन पर बैंक का लोन बकाया है, इसलिए वह जमीन सस्ते में 30 लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से दे देंगे। आरोपियों ने कहा कि वह पहले उन्हें 25 लाख रुपये दे दे, बैंक का लोन उतारने के बाद जमीन उसे दे देंगे।अभिनव ने बताया कि 18 जनवरी 2026 को वह मौके पर पहुंचा और आरोपियों को नौ लाख रुपये दे दिए। बाद में उसे पता चला कि यह जमीन आरोपियों की नहीं है। उसने आरोपियों को बुलाकर इस बारे में कहा तो आरोप है कि उन्होंने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उससे 10,500 रुपये लूट लिए और धमकी देते हुए वहां से भाग गए।जांच अधिकारी उपनिरीक्षक अखिल चौधरी ने बताया कि फैज मोहम्मद, मोहम्मद इमरान, रंजीत कुमार यादव, रामकिशोर उर्फ झिंगुरी वर्मा और आशुतोष तिवारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।