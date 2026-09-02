Shahjahanpur News: रामगंगा पुल से नदी में कूदा युवक, दरोगा ने बचाई जान

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पुलिस ने बिना समय गंवाए युवक की तलाश में रेस्क्यू अभियान शुरू किया। उपनिरीक्षक अजय कुमार के साथ कस्बा निवासी दीपक सिंह और धर्मेंद्र सिंह ने तलाश शुरू की। करीब एक किमी आगे जाकर अजय ने नदी में छलांग लगा दी और बह रहे शालू वर्मा को डूबने से बचा लिया। उसे नदी से सकुशल बाहर निकाल लाए।उनके सुरक्षित बाहर आने पर मौके पर मौजूद परिजनों ने राहत की सांस ली और शालू के भाई ने पुलिस का आभार जताया। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि नदी में युवक के कूदने की सूचना पर पुलिस को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि नदी में कूदे युवक को सकुशल निकाल लिया गया है। संवाद