Shahjahanpur News: नवदिया नवाजपुर के युवक की संदिग्ध हालात में मौत

भाई विजय कुमार ने बताया कि 26 अगस्त को सूरज शराब पीकर घर आया था। बाद में सूरज की तबीयत बिगड़ गई। किसी ने सूरज के जहरीला पदार्थ खाने की बात बताई तो सूरज को निजी अस्पताल ले जाया गया। चार दिन तक इलाज के बाद 30 अगस्त को सूरज की हालत बिगड़ गई तो परिजन उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए।सोमवार को इलाज के दौरान सूरज ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस ने सूरज के शव का पोस्टमॉर्टम कराया। पुलिस के अनुसार, सूरज शराब पीने का आदी था। तबीयत खराब होने से पहले भी उसने शराब पी थी। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। विसरा प्रिजर्व किया गया है। परिजन कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। तहरीर दी जाती है ताे जांच कराई जाएगी। संवाद