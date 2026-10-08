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Shahjahanpur News: पानी के टैंक में गिरकर हरियाणा में बंडा के युवक की मौत

Thu, 08 Oct 2026 01:12 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 08 Oct 2026 01:12 AM IST
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Youth from Banda, Haryana, dies after falling into water tank.
सुखदेव का फाइल फोटो। स्रोत : परिजन
बंडा। हरियाणा में रहकर पोल्ट्री फार्म पर काम कर रहे बंडा क्षेत्र के युवक की पानी के टैंक में गिरने से मौत हो गई।
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गांव लालपुर आजादपुर निवासी राजाराम का 25 वर्षीय पुत्र सुखदेव करीब तीन साल से हरियाणा के एसार जिले में रहकर पोल्ट्री फार्म पर काम कर रहा था। मंगलवार सुबह वह पानी के टैंक के किनारे काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह टैंक में गिर गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन देर रात हरियाणा पहुंचे। वहां से शव लेकर बुधवार सुबह गांव लालपुर आजादपुर पहुंचे। शव घर पहुंचते ही मां सरला देवी और पत्नी सीमा देवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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