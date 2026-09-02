Shahjahanpur News: गोशाला के पास पकड़ा गया युवक, चोरी की 11 साइकिलें बरामद

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तिलहर क्षेत्र के गोपालपुर ठठीऊरा गांव निवासी बड़े लल्ला को पुलिस टीम ने बरेली-सीतापुर हाईवे के पास कान्हा गोशाला जाने वाले रास्ते से पकड़ा। तलाशी में उसके पास से 150 रुपये और चोरी की एक साइकिल बरामद हुई।पूछताछ में आरोपी ने एक माह के दौरान कई साइकिलें चोरी करने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से 10 और चोरी की साइकिलें बरामद कर लीं।बरेली मोड़ स्थित आवास विकास कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र कुमार ने 27 अगस्त को चौक कोतवाली में घर के बाहर से साइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर प्रदीप राय ने मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुशांत रावत को सौंपी थी। पुलिस टीम साइकिल चोरी की घटना के खुलासे के लिए सुरागसी कर रही थी। इसी दौरान आरोपी के बारे में जानकारी मिली और उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वर्ष 2020 में चोरी का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद आबकारी अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज हुए। आरोपी का अन्य आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है।