Shahjahanpur News: युवक का फंदे से लटका मिला शव, पत्नी से चल रहा था मनमुटाव

विज्ञापन

मृतक के भाई सूरजपाल ने बताया कि विनयपाल की शादी करीब तीन साल पहले हरदोई जिले के शाहाबाद थाना क्षेत्र के दिउरिया गांव निवासी वीनू के साथ हुई थी। दंपती के कोई संतान नहीं थी। विनयपाल का पत्नी से मनमुटाव चल रहा था। तीन-चार दिन पहले ही वीनू मायके चली गई थीं।सूरजपाल के मुताबिक, अंदेशा है कि शुक्रवार को विनयपाल की पत्नी से फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद उन्होंने कमरे में पंखे पर कुंडे से दुपट्टे का फंदा बनाकर जान दे दी। रात करीब आठ बजे परिजनों को घटना की जानकारी हुई। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।