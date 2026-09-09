फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Young man dies four months after marriage; body found hanging.

Shahjahanpur News: शादी के चार माह बाद युवक की मौत, फंदे से लटका मिला शव

Wed, 09 Sep 2026 01:20 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Young man dies four months after marriage; body found hanging.
रोहित सिंह का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन - फोटो : 1
मीरानपुर कटरा। क्षेत्र के बतलैया गांव निवासी रोहित सिंह (30) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सोमवार रात उनका शव कमरे में पंखे के कुंडे से लटका मिला। गले में रस्सी का फंदा पड़ा था। पिता का आरोप है कि शादी के बाद भी मदनापुर क्षेत्र की एक युवती उनके बेटे का पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसी कारण रोहित ने यह कदम उठाया।
विज्ञापन

शिवनंदन सिंह ने बताया कि उनके छोटे बेटे रोहित का मदनापुर थाना क्षेत्र की एक युवती से प्रेम-प्रसंग था। जानकारी होने पर चार माह पूर्व 27 अप्रैल को रोहित की शादी तिलहर क्षेत्र के एक गांव की युवती से कर दी। आरोप है कि इसके बाद भी युवती रोहित का पीछा नहीं छोड़ रही थी। इससे नाराज होकर बहू अपने मायके चली गई थी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि सोमवार रात रोहित अपने कमरे में अकेला था। रात करीब 11:30 बजे तक वह मोबाइल फोन पर युवती से चैटिंग करता रहा। मंगलवार सुबह करीब आठ बजे कमरे में गए तो रोहित का शव पंखे के कुंडे से लटका मिला। गले में रस्सी का फंदा पड़ा था। पिता का आरोप है कि प्रेम-प्रसंग के चलते रोहित ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

रोहित के भाई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वह युवती उनके भाई को परेशान कर रही थी। सुबह पिता जानवरों के लिए कमरे में रखा चोकर लेने गए थे, तभी घटना की जानकारी हुई।

सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि फोरेंसिक विभाग की टीम ने मौके पर जांच-पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए हैं। तहरीर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

रोहित सिंह का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन

रोहित सिंह का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन- फोटो : 1

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed