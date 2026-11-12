शाहजहांपुर: छठ पूजा को लेकर महिलाओं में उल्लास, घाटों पर लगेगा आस्था का मेला, महापर्व कल से

छठ पूजा के दौरान इस बार कई परिवार मन्नत पूरी होने पर कोसी भरेंगे। इसके लिए परिवारों ने पूजन सामग्री की खरीदारी शुरू कर दी है। सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि मन्नत पूरी होने पर परिवार श्रद्धा और विधि-विधान से कोसी भरते हैं। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में परिवारों ने कोसी भरने की तैयारी की है। ऐसे परिवार गाजे-बाजे के साथ घाट पर पहुंचते हैं। इसमें मोहल्ले के लोगों और रिश्तेदारों की भी भागीदारी रहती है। कोसी पूजन में गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंद सहित मौसमी फल और प्रकृति से जुड़ी वस्तुओं का विशेष महत्व होता है।