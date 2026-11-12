शाहजहांपुर: छठ पूजा को लेकर महिलाओं में उल्लास, घाटों पर लगेगा आस्था का मेला, महापर्व कल से
चार दिवसीय छठ महापर्व शुक्रवार से शुरू होगा। शाहजहांपुर के लोधीपुर स्थित खन्नौत घाट पर साफ-सफाई और रंग-रोगन का काम जारी है। व्रती महिलाओं ने घाट पर अपनी जगह तय करनी शुरू कर दी है।
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शाहजहांपुर में छठ पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लोधीपुर स्थित खन्नौत घाट पर साफ-सफाई के साथ तट को समतल कराने और रंग-रोगन का काम शुरू करा दिया गया है। व्रती महिलाओं और उनके परिवारों ने डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट पर अपनी जगह भी तय करनी शुरू कर दी है। वहीं, महिलाओं ने घरों में छठ पूजा के प्रसाद के लिए गेहूं सुखाए। डबल स्टोरी क्षेत्र में महिलाओं ने गेहूं सुखाते समय छठ मैया के भजन भी गाए।
छठ पूजा के दौरान इस बार कई परिवार मन्नत पूरी होने पर कोसी भरेंगे। इसके लिए परिवारों ने पूजन सामग्री की खरीदारी शुरू कर दी है। सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि मन्नत पूरी होने पर परिवार श्रद्धा और विधि-विधान से कोसी भरते हैं। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में परिवारों ने कोसी भरने की तैयारी की है। ऐसे परिवार गाजे-बाजे के साथ घाट पर पहुंचते हैं। इसमें मोहल्ले के लोगों और रिश्तेदारों की भी भागीदारी रहती है। कोसी पूजन में गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंद सहित मौसमी फल और प्रकृति से जुड़ी वस्तुओं का विशेष महत्व होता है।