शाहजहांपुर: राजपाल यादव ने उठाई सुनासिरनाथ को जिला घोषित करने की मांग, मतदान को लेकर की अपील

शाहजहांपुर में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने कहा कि वोट हमारा सर्वोच्च अधिकार है। लोगों को कभी भी मतदान का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। वोट की ताकत से ही विकास के रास्ते खुलते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, साथ ही सुनासिरनाथ को जिला घोषित करने की मांग उठाई।

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दीपावली पर अपने पैतृक गांव कुंडरा आए अभिनेता राजपाल यादव ने कहा कि गांवों को एक-दूसरे से जोड़ने वाली सड़कों की हालत बेहतर होनी चाहिए। मंडी जाने वाली सड़कों पर सबसे ज्यादा परेशानी होती है। कई बार ट्रॉलियां ऐसी जगह पलट जाती हैं, जहां सड़क की चौड़ाई कम होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ हर गांव तक पहुंचना चाहिए। गांवों को भी फोरलेन सड़कों से जोड़ना होगा। विज्ञापन



सुनासिरनाथ मेले से जुड़ी यादें साझा करते हुए राजपाल यादव ने कहा कि यह मेला उनके लिए खास महत्व रखता है। बचपन में मेले को लेकर इतनी उत्सुकता रहती थी कि रात में नींद तक नहीं आती थी। दीपावली पर अपने पैतृक गांव कुंडरा आए अभिनेता राजपाल यादव ने कहा कि गांवों को एक-दूसरे से जोड़ने वाली सड़कों की हालत बेहतर होनी चाहिए। मंडी जाने वाली सड़कों पर सबसे ज्यादा परेशानी होती है। कई बार ट्रॉलियां ऐसी जगह पलट जाती हैं, जहां सड़क की चौड़ाई कम होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ हर गांव तक पहुंचना चाहिए। गांवों को भी फोरलेन सड़कों से जोड़ना होगा।सुनासिरनाथ मेले से जुड़ी यादें साझा करते हुए राजपाल यादव ने कहा कि यह मेला उनके लिए खास महत्व रखता है। बचपन में मेले को लेकर इतनी उत्सुकता रहती थी कि रात में नींद तक नहीं आती थी।

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