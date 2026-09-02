Shahjahanpur News: सर्पदंश के बाद देशी इलाज से बिगड़ गई महिला की हालत
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:21 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
तिलहर। धनकपुर गांव में शुक्रवार की रात विकास की पत्नी पल्लवी को सांप ने डस लिया। परिजन महिला का कई जगह वैद्य-हकीमों से देशी इलाज कराते रहे।
बुधवार को सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। सीएचसी में डॉक्टर ने महिला काे प्राथमिक उपचार देकर गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। संवाद
विज्ञापन
बुधवार को सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। सीएचसी में डॉक्टर ने महिला काे प्राथमिक उपचार देकर गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। संवाद