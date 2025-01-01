Shahjahanpur News: पेड़ पर फंदे से लटका मिला महिला का शव
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:05 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:05 AM IST
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निगोही (शाहजहांपुर)। अर्जुनपुर गांव में मायके में रह रही आरती (30) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बृहस्पतिवार रात उसका शव गांव के बाहर बाग में आम के पेड़ से दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। परिजनों ने पति पर शराब के नशे में आए दिन मारपीट करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
रामदेवी ने बताया कि करीब छह वर्ष पहले बेटी आरती की शादी लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के बिचबरी गांव निवासी रवि कुमार से हुई थी। उसके दो बेटे करन (04) और अंशुमान (02) हैं। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति आरती को परेशान करता था और शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। पति की शिकायत थाने में भी की गई थी, लेकिन उसकी हरकतों में सुधार नहीं हुआ।
रामदेवी के मुताबिक करीब एक माह पहले आरती छोटे बेटे के साथ मायके आकर रहने लगी थी। पति की वजह से वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी। बृहस्पतिवार शाम परिजन जानवरों के लिए खेत पर घास लेने गए थे। इस दौरान आरती गांव के बाहर बाग में पहुंच गई और आम के पेड़ से दुपट्टे का फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन लौटे तो छोटा बेटा कमरे में सो रहा था, जबकि आरती लापता थी। तलाश करने पर उसका शव पेड़ से लटका मिला। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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रामदेवी ने बताया कि करीब छह वर्ष पहले बेटी आरती की शादी लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के बिचबरी गांव निवासी रवि कुमार से हुई थी। उसके दो बेटे करन (04) और अंशुमान (02) हैं। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति आरती को परेशान करता था और शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। पति की शिकायत थाने में भी की गई थी, लेकिन उसकी हरकतों में सुधार नहीं हुआ।
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रामदेवी के मुताबिक करीब एक माह पहले आरती छोटे बेटे के साथ मायके आकर रहने लगी थी। पति की वजह से वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी। बृहस्पतिवार शाम परिजन जानवरों के लिए खेत पर घास लेने गए थे। इस दौरान आरती गांव के बाहर बाग में पहुंच गई और आम के पेड़ से दुपट्टे का फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन लौटे तो छोटा बेटा कमरे में सो रहा था, जबकि आरती लापता थी। तलाश करने पर उसका शव पेड़ से लटका मिला। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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