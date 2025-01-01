Shahjahanpur News: पेड़ पर फंदे से लटका मिला महिला का शव

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रामदेवी ने बताया कि करीब छह वर्ष पहले बेटी आरती की शादी लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के बिचबरी गांव निवासी रवि कुमार से हुई थी। उसके दो बेटे करन (04) और अंशुमान (02) हैं। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति आरती को परेशान करता था और शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। पति की शिकायत थाने में भी की गई थी, लेकिन उसकी हरकतों में सुधार नहीं हुआ।रामदेवी के मुताबिक करीब एक माह पहले आरती छोटे बेटे के साथ मायके आकर रहने लगी थी। पति की वजह से वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी। बृहस्पतिवार शाम परिजन जानवरों के लिए खेत पर घास लेने गए थे। इस दौरान आरती गांव के बाहर बाग में पहुंच गई और आम के पेड़ से दुपट्टे का फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन लौटे तो छोटा बेटा कमरे में सो रहा था, जबकि आरती लापता थी। तलाश करने पर उसका शव पेड़ से लटका मिला। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।