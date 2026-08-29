Shahjahanpur News: रक्षाबंधन पर थाने पहुंची महिला, पति पर भाभी को ले जाने का आरोप

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महिला ने बताया कि पति का उसकी भाभी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि मंगलवार शाम करीब छह बजे पति उसकी भाभी को घर से लेकर चला गया। महिला के मुताबिक, घटना के बाद वह शिकायत करने के लिए घर से निकलना चाहती थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उसे बाहर नहीं निकलने दे रहे थे।शुक्रवार को रक्षाबंधन पर्व के दौरान मौका मिलने पर वह थाने पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि महिला ने पति पर भाभी को ले जाने का आरोप लगाया है। तहरीर मिलने पर मामले में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद