Shahjahanpur News: महिला ने रेलकर्मी पति पर दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का केस
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:59 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:59 PM IST
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दस लाख रुपये व आभूषण नहीं लाने पर प्रताड़ित करने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। कांट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने थाना सदर बाजार में रेलवे में कार्यरत शुभम मिश्रा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि दस लाख रुपये व आभूषण नहीं देने पर उत्पीड़न किया गया।
महिला ने बताया कि 20 मई 2025 से करीब एक साल पहले तक शुभम ने अपने क्वार्टर में शादी का झांसा देकर सहमति संबंध में रखकर यौन उत्पीड़न किया। शादी के लिए कहने पर उसके साथ मारपीट कर क्वार्टर में बंद कर ताला डाल दिया। उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। क्वार्टर में पंखे और पानी तक की व्यवस्था नहीं थी।
इस बीच मां ने कई बार फोन किया। फोन रिसीव न होने पर मां क्वार्टर पर आई और पुलिस की मदद से ताला खुलवाकर उसे बाहर निकलवाया। महिला ने बताया कि 23 जून 2026 को शुभम ने अपनी नौकरी व जेल जाने से बचने के लिए आर्य समाज में उसके साथ शादी कर ली। कुछ दिन बाद पति दहेज में 10 लाख रुपये, सोने की चेन और अंगूठी की मांग करने लगा।
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30 व 31 जुलाई को पति थोड़ा-थोड़ा सामान निकालकर ले जाने लगा। आरोप है कि संदिग्ध लोगों को बुलाकर कैमरे तुड़वाने का इल्जाम लगाया। पति रोजाना मारपीट करते और उसे छोड़ने के साथ जान से मारकर शव गायब करने की धमकी देते। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच की जा रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। कांट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने थाना सदर बाजार में रेलवे में कार्यरत शुभम मिश्रा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि दस लाख रुपये व आभूषण नहीं देने पर उत्पीड़न किया गया।
महिला ने बताया कि 20 मई 2025 से करीब एक साल पहले तक शुभम ने अपने क्वार्टर में शादी का झांसा देकर सहमति संबंध में रखकर यौन उत्पीड़न किया। शादी के लिए कहने पर उसके साथ मारपीट कर क्वार्टर में बंद कर ताला डाल दिया। उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। क्वार्टर में पंखे और पानी तक की व्यवस्था नहीं थी।
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इस बीच मां ने कई बार फोन किया। फोन रिसीव न होने पर मां क्वार्टर पर आई और पुलिस की मदद से ताला खुलवाकर उसे बाहर निकलवाया। महिला ने बताया कि 23 जून 2026 को शुभम ने अपनी नौकरी व जेल जाने से बचने के लिए आर्य समाज में उसके साथ शादी कर ली। कुछ दिन बाद पति दहेज में 10 लाख रुपये, सोने की चेन और अंगूठी की मांग करने लगा।
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30 व 31 जुलाई को पति थोड़ा-थोड़ा सामान निकालकर ले जाने लगा। आरोप है कि संदिग्ध लोगों को बुलाकर कैमरे तुड़वाने का इल्जाम लगाया। पति रोजाना मारपीट करते और उसे छोड़ने के साथ जान से मारकर शव गायब करने की धमकी देते। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच की जा रही है।