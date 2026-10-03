Shahjahanpur News: सरकारी धान खरीद केंद्र शुरू नहीं होने पर भड़के भाकियू कार्यकर्ता

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संवाद न्यूज एजेंसीपुवायां। तहसील क्षेत्र में धान क्रय केंद्र नहीं खुलने से नाराज भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्द केंद्र शुरू नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।भाकियू कार्यकर्ता शनिवार को नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे। ज्ञापन देकर बताया कि पुवायां तहसील क्षेत्र में धान की 80 प्रतिशत कटाई हो चुकी है और आलू बोने की तैयारी चल रही है। धान की अगैती खेती देखते हुए तहसील में 15 सितंबर से ही धान खरीद केंद्र खोले जाने चाहिए थे। 10 अक्तूबर से सरकारी खरीद शुरू किए जाने की बात कही जा रही है।ऐसे में किसानों के सामने 19 सौ से दो हजार में धान को राइस मिलों पर बेचने की मजबूरी होगी। ज्ञापन देने के समय श्रीकृष्ण जाटव, मोहम्मद यासीन, सुखदेव सिंह खिंडा, कप्तान सिंह, जरनैल सिंह, खान सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।