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Shahjahanpur News: बंदी के बावजूद शराब बेचने पर एक गिरफ्तार, दुकान संचालक को नोटिस

Sat, 03 Oct 2026 05:36 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 05:36 PM IST
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One arrested for selling liquor despite the ban; notice issued to the shop operator.
शाहजहांपुर। गांधी जयंती पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित होने के बावजूद शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने रोडवेज बस स्टैंड के पास शराब बेचने के आरोपी ककरा निवासी सादेलाल को हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके कब्जे से देशी शराब के 14 पौव्वे बरामद हुए।
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वहीं, बहादुरगंज लोहा मंडी में शराब की दुकान के पास ठेली पर बोरी रखकर शराब बेचने का वीडियो वायरल होने के मामले में अनुज्ञापी को नोटिस जारी किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने बताया कि बंदी के आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। संवाद
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