Shahjahanpur News: बंदी के बावजूद शराब बेचने पर एक गिरफ्तार, दुकान संचालक को नोटिस
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 05:36 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 05:36 PM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। गांधी जयंती पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित होने के बावजूद शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने रोडवेज बस स्टैंड के पास शराब बेचने के आरोपी ककरा निवासी सादेलाल को हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके कब्जे से देशी शराब के 14 पौव्वे बरामद हुए।
वहीं, बहादुरगंज लोहा मंडी में शराब की दुकान के पास ठेली पर बोरी रखकर शराब बेचने का वीडियो वायरल होने के मामले में अनुज्ञापी को नोटिस जारी किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने बताया कि बंदी के आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। संवाद
विज्ञापन
वहीं, बहादुरगंज लोहा मंडी में शराब की दुकान के पास ठेली पर बोरी रखकर शराब बेचने का वीडियो वायरल होने के मामले में अनुज्ञापी को नोटिस जारी किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने बताया कि बंदी के आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। संवाद
विज्ञापन