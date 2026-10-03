Shahjahanpur News: कॅरिअर काउंसलिंग सत्र में बताए टिप्स
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 05:33 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 05:33 PM IST
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जलालाबाद। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रेमकिशन खन्ना राजकीय मेडिकल काॅलेज में युवाओं के लिए कॅरिअर काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यवाहक प्राचार्य प्रो.डॉ. अवधेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि पहले विद्यार्थियों के समक्ष कैरिअर के विकल्प सीमित थे, लेकिन अब विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, शिक्षा, बैंकिंग, शोध, कानून सहित विभिन्न नए क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध हैं। मुख्य वक्ता डॉ.राकेश कुमार वर्मा ने कहा कि छात्र-छात्राओं को रोजगार के लिए अपने रुचि का क्षेत्र चुनने के लिए अपनी क्षमता और योग्यता को परख लेना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक यादवेंद्र कुमार आर्य, सत्यप्रकाश दुबे, पवन यादव, निशिपांडे, अंशिका वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
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कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यवाहक प्राचार्य प्रो.डॉ. अवधेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि पहले विद्यार्थियों के समक्ष कैरिअर के विकल्प सीमित थे, लेकिन अब विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, शिक्षा, बैंकिंग, शोध, कानून सहित विभिन्न नए क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध हैं। मुख्य वक्ता डॉ.राकेश कुमार वर्मा ने कहा कि छात्र-छात्राओं को रोजगार के लिए अपने रुचि का क्षेत्र चुनने के लिए अपनी क्षमता और योग्यता को परख लेना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक यादवेंद्र कुमार आर्य, सत्यप्रकाश दुबे, पवन यादव, निशिपांडे, अंशिका वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद