चिंता भरे दो दिन: शाहजहांपुर में बाढ़ की आशंका से सहमे लोग, तेजी से बढ़ रहा गर्रा नदी का जलस्तर

पिछले वर्षों में गर्रा की बाढ़ बनी मुसीबत

पिछले वर्षों में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने पर तटवर्ती मोहल्लों में पानी पहुंचने से लोगों को आवागमन के साथ ही पानी घर में घुसने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कई स्थानों पर लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा था। इस बार नदी में फिर बढ़ते पानी ने लोगों की पुरानी मुश्किलों की याद ताजा कर दी है। लोग नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं और अगले दो दिन को लेकर विशेष रूप से चिंतित हैं।



डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लोगों से अपील की गई है कि वे डूब क्षेत्र और गर्रा नदी के किनारे नहीं जाएं। प्रशासन की ओर से बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर जल्द ही बाढ़ शरणालय बना दिए जाएंगे।