Shahjahanpur News: विवेक और वृंदा ने लगाई सबसे तेज दौड़

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विश्वविद्यालय के मैदान पर 100 मीटर बालक वर्ग की दौड़ में विवेक वर्मा ने प्रथम, शिवप्रताप द्वितीय व हिमांशु मिश्रा ने तृतीय स्थान पाया। बालिका वर्ग में वृंदा शर्मा प्रथम, संध्या वर्मा द्वितीय व शिवानी सक्सेना तृतीय रहीं। बैडमिंटन बालक वर्ग में विनायक शर्मा विजेता व शौर्य सिंह उप विजेता बने।बालिका वर्ग में श्रेया पांडेय विजेता व तान्या श्रीवास्तव उप विजेता बने। स्टाफ के बैडमिंटन में डॉ.अरुण यादव विजेता व डॉ.मृदुल पटेल उप विजेता बने। बालक वर्ग की कबड्डी में धनराज इलेवन विजेता व रूप सिंह इलेवन उप विजेता बने। बालिका वर्ग में सविता इलेवन ने रानी रामपाल इलेवन को हराया।रस्साकशी बालिका में सविता इलेवन विजेता व रानी रामपाल इलेवन उपविजेता बनी। रस्साकशी बालक वर्ग में नीरज चोपड़ा की टीम ने बाजी मारी। अभिनव बिंद्रा टीम उप विजेता बनी। बालिका वर्ग में पीटी उषा टीम ने प्रथम व अंजू बॉकी जॉर्ज टीम द्वितीय रही। इससे पहले खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बमनिया ने किया।वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ.अनुराग अग्रवाल ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। विश्वविद्यालय के क्रीड़ा सचिव प्रो. अजीत सिंह चारग के निर्देशन में आयोजित प्रतियोगिता में क्रीड़ा उपसचिव डॉ. प्राजंल शाही ने आभार जताया। प्रो. कमलेश गौतम, डॉ. आलोक कुमार सिंह, डॉ. प्रमोद यादव, डॉ. शिशिर शुक्ला, डॉ. मृदुल पटेल, डॉ. नीलू कुमार, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. सुजीत वर्मा आदि मौजूद रहे।