Shahjahanpur News: रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

दोनों गांवों के लोगों का कहना है कि यह मार्ग लंबे समय से बदहाल है। गहरे गड्ढे और जलभराव से कीचड़ हो जाने से उनके साथ स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी हो रही है। गांव के अरुण कुमार ने बताया कि सड़क पर कई बार ई-रिक्शा पलट चुके हैं।सड़क और नाली निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री, डीएम और क्षेत्रीय विधायक को भी अवगत कराने पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। करीब एक हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायत में रहने वालों का कहना है कि सड़क की मांग पूरी नहीं होने पर वे चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। संवादइस विषय में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। जनहित के जो कार्य हैं, उन्हें प्राथमिकता से कराया जाएगा।-धर्मेंद्र प्रताप सिंह, डीएम