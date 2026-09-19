Shahjahanpur News: समस्या अनसुनी करने पर विधायक के सामने भड़क उठे गांव वाले

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव के सत्यदास, हरे राम, लक्ष्मण, रामचंद्र, बालक राम, वेद प्रकाश, बबलू, मनीष कुमार आदि ने बताया कि उनके गांव में शिव मंदिर के पास बंडा नगर पंचायत के नाले का गंदा पानी भर रहा है। इससे वहां बदबू फैल रही है और हैंडपंप से पीने का पानी भी गंदा निकलता है।समस्या बताए जाते वक्त बैठक संबोधित कर रहे बीडीओ ने ग्रामीणों की बात पर ध्यान नहीं दिया। इस पर गांव वाले नाराज हो उठे। बैठक में हंगामे जैसे हालात बने देख विधायक और बीडीओ चले गए। बाद में ग्रामीणों ने नाले का पानी कुंवरपुर मार्ग पर रोक दिया। जिससे मार्ग के किनारे पानी भरने लगा।हालांकि, बाद में बीडीओ मनीष दत्त ने ग्रामीणों की शिकायत को जायज बताते हुए कहा कि गांव के लोग नगर पंचायत से नाराज हैं क्योंकि कस्बे का पानी उनके गांव की और जा रहा है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अजय सिंह के अनुसार नाला बनने का टेंडर पास हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराकर समस्या का समाधान कराया जाएगा।