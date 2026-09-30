Shahjahanpur News: मचान पर सो रहे ग्रामीण को सांप ने डसा, मौत

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सोमवार की रात करीब आठ बजे रामलड़ैते खाना खाने के बाद घर से करीब 500 मीटर दूर खेत पर लगी धान की फसल की रखवाली करने के लिए चले गए। वहां रात में किसी समय मचान पर सो रहे रामलड़ैते को सांप ने डस लिया। इससे उनकी मौत हो गई। मंगलवार की सुबह करीब सात बजे उनका भतीजा संतोष खेत से भूसा लेने के लिए गया तब घटना की जानकारी हुई। रामलड़ैते अविवाहित थे और अपने भाई रामसरन के साथ रहते थे। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि सूचना पर शव का पोस्टमॉर्टम करा दिया गया है।इससे पहले भी हुईं ऐसी घटनाएं- 16 सितंबर : निगोही के इटौआ गांव निवासी पूजा की सर्पदंश से मौत हो गई थी।- 17 सितंबर : जलालाबाद के याकूबपुर गांव निवासी किरन की सर्पदंश से मौत हुई।- 17 सितंबर : मदनापुर के रजपुरी गांव के बालक रंजीत की सर्पदंश से हुई मौत।- 18 सितंबर : खुदागंज के रामदुलारे की कोठरी से भूसा निकालते सर्पदंश से मौत हो गई।