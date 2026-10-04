Shahjahanpur News: टोटका करने के दौरान 20 फुट गहरे कुएं में गिरा ग्रामीण, पुलिस ने जान बचाई

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मोहल्ला गौसनगर निवासी व्यक्ति अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। दो माह पूर्व उसने बिहार की एक महिला से शादी कर ली। कुछ दिनों से उसके परिवार में बीमारी के अलावा कई समस्याएं बढ़ गईं। अंधविश्वास के चलते उसे लगा कि घर में किसी भूत-प्रेत का साया है।दो दिन पूर्व वह दिल्ली से घर आया। झाड़-फूंक करने वाले तांत्रिक से संपर्क किया। शनिवार रात टोटका करने के लिए तांत्रिक के साथ एक पीपल के पेड़ के पास गया। वहां पीपल की परिक्रमा करने के दौरान झाड़ियों के बीच कुएं में गिर गया। तांत्रिक उसे बचाने के बजाए वहां से भाग गांव गया और पूरा मामला ग्रामीणों को बताया। इसके बाद तांत्रिक की सूचना पर यूपी-112 पुलिस मौके पर पहुंची। कुएं में रस्सी डालकर किसी तरह उसे बाहर निकाला।सीओ दीपक सिंह ने बताया कि कुएं में गिरने से घायल हुए ग्रामीण को सीएचसी पर भर्ती कराया गया है। तहरीर प्राप्त होने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।