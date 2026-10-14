Shahjahanpur News: ग्रामीण की संदिग्ध हालात में मौत, दरवाजे पर पड़ा मिला शव

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परिजनों के अनुसार, राजेश मूल रूप से मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव चीती बौरी के रहने वाले थे, लेकिन वर्तमान में वह गांव चन्यूरा में रह रहे थे। शराब पीने के आदी थे। सुबह जब परिजनों ने दरवाजा खोला तो देखा राजेश का शव दरवाजे पर मृत अवस्था में पड़ा है। पत्नी सुंदरी, बेटा दिव्यांश, बेटी शिवानी और मां बिटौआ देवी का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा। संवाद

निगोही। ग्राम चन्यूरा निवासी राजेश की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मंगलवार की सुबह उसका शव उसके ही दरवाजे पर पड़ा मिला।