Shahjahanpur News: संविदाकर्मियों की हड़ताल से बढ़ी परेशानी, टीबी-कुष्ठ रोगियों को नहीं मिल रही दवा

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मंगलवार को सीएचसी पर टीबी और कुष्ठ की दवा लेने पहुंचे कई मरीजों को दवा नहीं मिल सकी। दिउरिया कॉलोनी निवासी महिला ने बताया कि उनका टीबी का इलाज चल रहा है। वह सोमवार को भी दवा लेने आईं थीं, लेकिन दवा नहीं मिली। मंगलवार को दोबारा आने पर भी हड़ताल का हवाला दिया गया।नाहिल निवासी एक मरीज ने बताया कि टीबी की दवा समय से लेना जरूरी है। दवा नहीं मिलने से तबीयत बिगड़ने पर जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं, कुष्ठ रोग से पीड़ित महिला ने बताया कि डॉक्टर ने दवा का क्रम नहीं टूटने की सलाह दी है, लेकिन दवा ही नहीं मिल रही है।सीएचसी अधीक्षक डॉ. नरेंद्रपाल ने बताया कि संविदाकर्मियों की हड़ताल के कारण दवा वितरण प्रभावित हुआ है। मंगलवार को चीफ फार्मासिस्ट ने दो-तीन मरीजों को दवा दी है। मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।