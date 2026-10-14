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Shahjahanpur News: संविदाकर्मियों की हड़ताल से बढ़ी परेशानी, टीबी-कुष्ठ रोगियों को नहीं मिल रही दवा

Wed, 14 Oct 2026 01:24 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:24 AM IST
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Contract workers' strike causes distress; TB and leprosy patients unablContract workers' strike causes distress; TB and leprosy patients unable to get medication.e to get medication.
पुवायां सीएचसी में टीबी रोगियों के दवा वितरण कक्ष में लटक रहा ताला। संवाद - फोटो : 1
पुवायां। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल के कारण सीएचसी में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सबसे अधिक परेशानी टीबी और कुष्ठ रोगियों को हो रही है। दवा नहीं मिलने से इलाज का क्रम टूटने और तबीयत बिगड़ने की आशंका से रोगी और उनके परिजन परेशान हैं।
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मंगलवार को सीएचसी पर टीबी और कुष्ठ की दवा लेने पहुंचे कई मरीजों को दवा नहीं मिल सकी। दिउरिया कॉलोनी निवासी महिला ने बताया कि उनका टीबी का इलाज चल रहा है। वह सोमवार को भी दवा लेने आईं थीं, लेकिन दवा नहीं मिली। मंगलवार को दोबारा आने पर भी हड़ताल का हवाला दिया गया।
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नाहिल निवासी एक मरीज ने बताया कि टीबी की दवा समय से लेना जरूरी है। दवा नहीं मिलने से तबीयत बिगड़ने पर जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं, कुष्ठ रोग से पीड़ित महिला ने बताया कि डॉक्टर ने दवा का क्रम नहीं टूटने की सलाह दी है, लेकिन दवा ही नहीं मिल रही है।
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सीएचसी अधीक्षक डॉ. नरेंद्रपाल ने बताया कि संविदाकर्मियों की हड़ताल के कारण दवा वितरण प्रभावित हुआ है। मंगलवार को चीफ फार्मासिस्ट ने दो-तीन मरीजों को दवा दी है। मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
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