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Shahjahanpur News: त्योहारों पर रेलवे चलाएगा दो पूजा स्पेशल ट्रेनें

Wed, 14 Oct 2026 01:22 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:22 AM IST
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Railways to run two Puja special trains during the festive season.
शाहजहांपुर। त्योहारों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय किया है। दोनों ट्रेनें 19 अक्तूबर से एक दिसंबर तक संचालित की जाएंगी। इनके ठहराव से अमृतसर, छपरा और मुजफ्फरपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
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पहली ट्रेन अमृतसर-छपरा पूजा स्पेशल 04637/04638 होगी। अमृतसर से आने वाली ट्रेन शाहजहांपुर स्टेशन पर सुबह 8:15 बजे पहुंचेगी, जबकि छपरा से आने वाली ट्रेन का आगमन सुबह 10:25 बजे होगा। दूसरी ट्रेन अमृतसर-मुजफ्फरपुर पूजा स्पेशल 04639/04640 होगी। यह ट्रेन शाहजहांपुर स्टेशन पर डाउन दिशा में रात 8:30 बजे और अप दिशा में सुबह 8:25 बजे पहुंचेगी। यह जानकारी सीनियर डीसीएम महेश यादव ने दी। संवाद
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