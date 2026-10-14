फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Health services disrupted by contractual workers' strike

Shahjahanpur News: संविदा कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी

Wed, 14 Oct 2026 01:23 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Health services disrupted by contractual workers' strike
शहरी प्रा​थमिक स्वास्थ्य केंद्र कटिया टोला में लटका ताला। संवाद - फोटो : 1
शाहजहांपुर। नियमित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी हैं। ग्रामीण व शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटक रहे हैं। ओपीडी के साथ एआरवी और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण जैसी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। इससे मरीजों और गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

मांगों को लेकर संविदा कर्मियों ने पहले कई दिनों तक काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद बृहस्पतिवार से तीन दिन की हड़ताल शुरू की। सोमवार से कर्मचारी लखनऊ में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 1400 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन में शामिल होने से स्वास्थ्य इकाइयों की व्यवस्थाओं पर असर पड़ा है।
विज्ञापन

संविदा कर्मियों के जिम्मे संचालित स्वास्थ्य इकाइयों में सेवाएं प्रभावित होने से मरीजों को बिना उपचार लौटना पड़ रहा है। वहीं, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए भी भटकना पड़ रहा है। हड़ताल लंबी खिंचने से स्वास्थ्य सेवाओं को सामान्य बनाए रखना विभाग के लिए चुनौती बनता जा रहा है। दूसरी ओर संविदा कर्मी लखनऊ में हड़ताल पर डटे हैं। धरने में जिलाध्यक्ष अजीत सिंह,जिला मंत्री डॉ.प्रशांत सिंह, शहरी इकाई के अध्यक्ष पंकज अग्निहोत्री, संतोष सिंह, विकास गौतम आदि शामिल हुए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed