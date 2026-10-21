Shahjahanpur News: एक दिन की थाना प्रभारी बनीं वंशिका, अर्चना ने संभाली महिला हेल्पडेस्क

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थाना प्रभारी बनीं वंशिका गुप्ता ने थाने पहुंचकर सामान्य डायरी (जीडी), कार्यालय, महिला हेल्पडेस्क और साइबर हेल्पडेस्क की कार्यप्रणाली समझी। उन्होंने थाने पहुंचीं महिलाओं और अन्य फरियादियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी ली।वहीं, अर्चना ने महिला हेल्पडेस्क पर महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्हें शिकायत दर्ज कराने, पुलिस सहायता लेने और महिला सुरक्षा के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया।प्रभारी निरीक्षक प्रभात चंद और महिला उपनिरीक्षक नेहा सैनी ने छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव और विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी। महिला कांस्टेबल अंजलि और बंसी समेत पुलिसकर्मी मौजूद रहे।