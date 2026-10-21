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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Vanshika becomes Station House Officer for a day; Archana takes charge of the women's help desk.

Shahjahanpur News: एक दिन की थाना प्रभारी बनीं वंशिका, अर्चना ने संभाली महिला हेल्पडेस्क

Wed, 21 Oct 2026 12:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:11 AM IST
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Vanshika becomes Station House Officer for a day; Archana takes charge of the women's help desk.
तिलहर थाने में समस्याएं सुनती एक दिन की प्रभारी वं​शिका गुप्ता व हेल्प डेस्क प्रभारी अर्चना। सं
तिलहर। मिशन शक्ति अभियान के तहत एसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश पर मंगलवार को राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा वंशिका गुप्ता को एक दिन के लिए तिलहर थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। वहीं, छात्रा अर्चना ने महिला हेल्पडेस्क प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली।
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थाना प्रभारी बनीं वंशिका गुप्ता ने थाने पहुंचकर सामान्य डायरी (जीडी), कार्यालय, महिला हेल्पडेस्क और साइबर हेल्पडेस्क की कार्यप्रणाली समझी। उन्होंने थाने पहुंचीं महिलाओं और अन्य फरियादियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी ली।
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वहीं, अर्चना ने महिला हेल्पडेस्क पर महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्हें शिकायत दर्ज कराने, पुलिस सहायता लेने और महिला सुरक्षा के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया।
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प्रभारी निरीक्षक प्रभात चंद और महिला उपनिरीक्षक नेहा सैनी ने छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव और विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी। महिला कांस्टेबल अंजलि और बंसी समेत पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
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