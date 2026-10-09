Shahjahanpur News: दुकान में तोड़फोड़ व दीवार गिरने पर हंगामा, थाने पर लगी भीड़

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थाना सदर बाजार के मोहल्ला दिलाजाक निवासी राजाराम ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनकी अशफाकनगर चौकी के पास निगोही रोड पर दुकान है। आरोप लगाया कि बुधवार रात अशोक कुमार मिश्रा, शानू मिश्रा, आशु मिश्रा, शनि मिश्रा ने आठ-दस लोगों के साथ उनकी दुकान में तोड़फोड़ कर दीवार गिरा दी।आरोप है कि गेट पर लगे शटर को तोड़कर गायब कर दिया गया। 25 हजार रुपये की नकदी व ढाई लाख रुपये का सामान भी गायब है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस के अनुसार, दो पक्षों का दुकान का विवाद चल रहा है। न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।