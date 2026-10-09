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Shahjahanpur News: झोलाछाप की लापरवाही से नस कटने का आरोप

Fri, 09 Oct 2026 01:20 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:20 AM IST
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Allegation of vein being severed due to quack's negligence
बंडा। मोहल्ला रामनगर कॉलोनी निवासी अमित श्रीवास्तव ने झोलाछाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है।
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उन्होंने बताया कि उन्हें भगंदर की बीमारी थी। बंडा पूरनपुर मार्ग स्थित एक झोलाछाप से उपचार की सलाह ली। झोलाछाप ने बीमारी 10 दिन में ठीक करने का वादा किया। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान उसकी नस कट गई। इस कारण खून बंद नहीं हुआ। जानकारी होने पर झोलाछाप भाग गया। कई अस्पतालों में दिखाया। तब एक डाॅक्टर ने उन्हें भर्ती किया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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