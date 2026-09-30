Shahjahanpur News: मेडिकल कॉलेज में हंगामा, गार्ड पर मरीज से मारपीट का आरोप

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रोजा थाना क्षेत्र के सरही गांव निवासी मान सिंह गुर्दे की बीमारी के चलते करीब पांच दिन से मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। मान सिंह ने प्राचार्य को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि मंगलवार सुबह तबीयत में कुछ सुधार होने पर डॉक्टर ने उन्हें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजा।आरोप है कि अल्ट्रासाउंड कक्ष में मौजूद गार्ड ने उनके साथ अभद्रता की। विरोध करने पर मारपीट की। बाहर भागने पर तीन गार्डों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और गाली-गलौज करते हुए डंडे से पीटा। आरोप है कि उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। उनकी जेब से 1200 रुपये गिर गए।वहीं, प्राचार्य के सामने गार्ड ने बताया कि अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर भीड़ अधिक थी। मरीज को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा गया, जिस पर वह विवाद करने लगा। अन्य गार्डों ने बताया कि युवक को भागता देखकर उन्हें चोर होने का संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने पीछा कर उसे पकड़ लिया। गार्डों ने मारपीट से इन्कार किया।प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।डीएम से गार्ड पर कार्रवाई की मांगसिंधौली थाना क्षेत्र के बड़ावन गांव निवासी अंकित कुमार वर्मा ने भी डीएम को ज्ञापन देकर मेडिकल कॉलेज के गार्ड पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर की दोपहर वह अपनी ताई को दवा दिलाने मेडिकल कॉलेज गए थे। आरोप है कि एक गार्ड ने उनके साथ गाली-गलौज की और डंडा चलाने का प्रयास किया। इसके बाद कई गार्ड अभद्रता करते हुए उन्हें प्राचार्य कार्यालय तक ले गए। अंकित ने बताया कि पूरी घटना सीसी कैमरे में कैद हुई है। डीएम ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।