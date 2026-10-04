Shahjahanpur News: रामगंगा नदी में दो युवक डूबे, गोताखोर तलाश में जुटे

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बीमारी से तंग आकर राजमिस्त्री ने लगाई छलांगगांव राजेरायपुर निवासी सुनील (35) राजमिस्त्री हैं। वह 10-15 दिन से बीमार चल रहे थे। उनके शरीर में असहनीय दर्द होता था। ग्राम प्रधान आशाराम के अनुसार, सुनील का शाहजहांपुर के एक चिकित्सक से उपचार चल रहा है। रविवार दोपहर सुनील अपने भतीजे अतुल कुमार के साथ शाहजहांपुर से दवा लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। जलालाबाद में सुनील ने नारियल खरीदा। कोलाघाट पुल पर पहुंचते ही सुनील ने भतीजे से बाइक रुकवाई। इसके बाद सुनील ने नारियल चढ़ाने के बहाने पुल से रामगंगा नदी में छलांग लगा दी। वह तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं।नदी में गिरा युवक पानी के बहाव में बहासादिकपुर गांव निवासी दीपू यादव (28) रविवार दोपहर रामगंगा नदी के पास से गुजर रहे थे। इस दौरान वह स्कूल के पास बनी पुलिया के पास अचानक लड़खड़ा गए और रामगंगा नदी में आई बाढ़ के पानी में गिरकर बहाव में बह गए। जानकारी होने पर लोगों ने उनके परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश के लिए प्रयास शुरू कराए। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पुलिया के पास रेलिंग लगाने की मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।रामगंगा नदी में अलग-अलग स्थानों पर दो युवक डूब गए हैं। पुलिस टीमें स्थानीय गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश कर रही हैं। पीएसी, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया है।- दीपक कुमार सिंह, सीओ जलालाबाद