फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Two injured in collision with DCM truck

Shahjahanpur News: डीसीएम की टक्कर से दो घायल

Sun, 30 Aug 2026 11:09 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Two injured in collision with DCM truck
सड़क हादसे में घायल ई रिक्शा चालक धर्मेंद्र कुमार। संवाद
खुटार (शाहजहांपुर)। मैलानी रोड पर डीसीएम की टक्कर लगने से ई-रिक्शा चालक गांव महुआ पिमई निवासी धर्मेंद्र कुमार और उसका मौसेरा भाई लखीमपुर खीरी के कस्बा बांकेगंज के गांव जवाहरपुर निवासी संजय कुमार घायल हो गए।
विज्ञापन

क्रांति देवी ने बताया कि उनके पति धर्मेंद्र कुमार, अपने मौसेरे भाई के साथ ई-रिक्शा लेकर मैलानी गए थे। धनसिंहपुर मोड़ के पास रविवार साढ़े आठ बजे डीसीएम चालक ने ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। इससे वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में दोनों लोग घायल हो गए।
विज्ञापन

हादसे के बाद चालक डीसीएम को छोड़कर भाग निकला। सीमा पर तैनात लखीमपुर खीरी जिले की मैलानी पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में ले लिया। मैलानी पुलिस ने घायलों को खुटार सीएचसी भिजवाया। इसके बाद पहुंचे परिजन घायलों को खुटार के निजी अस्पताल लेकर चले गए। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। संवाद

सड़क हादसे में घायल ई रिक्शा चालक धर्मेंद्र कुमार। संवाद

सड़क हादसे में घायल ई रिक्शा चालक धर्मेंद्र कुमार। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed