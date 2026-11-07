Shahjahanpur News: रंगदारी और मारपीट के आरोप में दो सिपाही लाइन हाजिर
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:45 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:45 AM IST
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तिलहर। लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर कपसेड़ा गांव के पास देशी शराब की दुकान के सेल्समैन की शिकायत पर एसपी ने नगरिया चौकी पर तैनात दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। दोनों पर बिना वर्दी दुकान पर पहुंचकर रंगदारी मांगने और मारपीट करने का आरोप है।
सेल्समैन वरुण के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह ग्रामीणों ने ओवररेट में शराब बेचने की शिकायत पुलिस से की थी। इस पर पुलिस उसे दुकान से उठाकर थाने ले गई और शांति भंग में कार्रवाई की। शुक्रवार को वरुण ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सिपाही दीपेंद्र चौधरी और विनय सिंह के खिलाफ शिकायत की। आरोप लगाया कि दोनों बिना वर्दी दुकान पर पहुंचे थे और रंगदारी मांगने के साथ मारपीट की। उसने घटना का वीडियो भी साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध कराने की बात कही।
सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि सेल्समैन की शिकायत पर एसपी ने दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर किया है।
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सेल्समैन वरुण के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह ग्रामीणों ने ओवररेट में शराब बेचने की शिकायत पुलिस से की थी। इस पर पुलिस उसे दुकान से उठाकर थाने ले गई और शांति भंग में कार्रवाई की। शुक्रवार को वरुण ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सिपाही दीपेंद्र चौधरी और विनय सिंह के खिलाफ शिकायत की। आरोप लगाया कि दोनों बिना वर्दी दुकान पर पहुंचे थे और रंगदारी मांगने के साथ मारपीट की। उसने घटना का वीडियो भी साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध कराने की बात कही।
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सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि सेल्समैन की शिकायत पर एसपी ने दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर किया है।