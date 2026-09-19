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Shahjahanpur News: खाना खाते समय ट्रांसपोर्टर को पीठ पर मारा चाकू, गंभीर

Sat, 19 Sep 2026 01:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:11 AM IST
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Transporter stabbed in the back while eating; in serious condition.
भावलखेड़ा (शाहजहांपुर)। आरसी मिशन थाना क्षेत्र के मोहल्ला ख्वाजा फिरोज में शुक्रवार रात घर पर खाना खा रहे ट्रांसपोर्टर नीरज त्रिवेदी पर पूर्व परिचित ने चाकू से हमला कर दिया। चाकू उनकी पीठ में पसलियों के पास जा धंसा। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। गंभीर हालत में नीरज को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
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चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ठाकुरजी निवासी नीरज त्रिवेदी का हनुमतधाम के पास ट्रांसपोर्ट है। उनका ख्वाजा फिरोज में भी मकान है। शुक्रवार रात करीब नौ बजे वह मकान पर खाना खा रहे थे। इसी दौरान चौक कोतवाली क्षेत्र के चार खंभा निवासी एक पूर्व परिचित वहां पहुंच गया। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई।
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आरोप है कि इसी दौरान युवक ने नीरज की पीठ में चाकू मार दिया और भाग गया। नीरज भाजपा नेता नीलमणि त्रिवेदी और मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग पर तैनात आंकिक राजमणि त्रिवेदी के पिता हैं।
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सूचना पर एसपी सिटी देवेंद्र कुमार और सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। एसपी सिटी ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की तलाश में दो टीमें लगाईं गई हैं।
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