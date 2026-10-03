Shahjahanpur News: छात्रों को आपदा प्रबंधन और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण

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कार्यक्रम में एएसआई धर्मेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण के दौरान रक्तस्राव रोकने, घायल अंग पर स्प्लिंट लगाने, सीपीआर देने और श्वासनली में किसी वस्तु के फंसने की स्थिति में प्राथमिक सहायता देने की जानकारी दी। टीम ने आपातकालीन निकासी और विभिन्न आपदाओं के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया। जीवनरक्षक तकनीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन कर विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। किया। प्रधानाचार्य आरडी अग्रवाल भी मौजूद रहे। संवाद

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शाहजहांपुर। आठवीं वाहिनी एनडीआरएफ की टीम ने सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में शनिवार को आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। टीम ने विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ को आपात स्थिति में बचाव के तरीके बताए।