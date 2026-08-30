Shahjahanpur News: व्यापारियों ने ई-ट्रैकिंग व्यवस्था का किया विरोध

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महानगर अध्यक्ष ने कहा कि ई-ट्रैकिंग प्रणाली से छोटे और मझोले व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माल लोडिंग-अनलोडिंग से लेकर गेट पास तक हर जगह अनावश्यक दिक्कतें आ रही हैं। इससे व्यापार पर असर पड़ रहा है।निर्णय लिया गया कि इस संबंध में मंडी सचिव और जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो व्यापारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान प्रांतीय मंत्री अनूप गुप्ता, जिला महामंत्री सुशील गुप्ता, संजीव गुप्ता, जुबैर खान,नदीम मंसूरी, पवन गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद