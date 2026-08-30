फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Young woman and teenage girl accuse each other's family members of molestation.

Shahjahanpur News: युवती और किशोरी ने एक-दूसरे के परिजनों पर लगाए छेड़खानी के आरोप

Sun, 30 Aug 2026 10:56 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:56 PM IST
विज्ञापन
Young woman and teenage girl accuse each other's family members of molestation.
खुटार। क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा ने शराब के नशे में छेड़खानी करने के आरोप में तहरीर दी है। वहीं दूसरे पक्ष से विवाहिता ने छात्रा के चाचा के खिलाफ छेड़खानी की तहरीर दी है।
विज्ञापन


छात्रा ने पुलिस को बताया कि 29 अगस्त को उसके चचेरे भाई का जन्मदिन था। शाम आठ बजे वह चाचा के घर जा रही थी। रास्ते में गांव के कुछ लोगों ने उसे शराब के नशे में पकड़ लिया और जबरन अपने घर में ले जाकर छेड़खानी की। किसी तरह वह छूटकर चाचा के घर पहुंची।
विज्ञापन

उधर दूसरे पक्ष से युवती ने छात्रा के चाचा पर रास्ते में पकड़कर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार, छात्रा का चाचा एक किशोरी को ले गया था और शादी कर ली थी। बाद में किशोरी घर लौट आई थी। बालिग होने पर परिजनों ने उसकी शादी दूसरी जगह कर दी थी। रक्षाबंधन पर विवाहिता के मायके आने पर छात्रा का चाचा युवती पर अपने साथ रहने का दबाव बना रहा था, जिसकी तहरीर देने पर युवक ने अपने बचाव में भतीजी से तहरीर दिलवाई है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि दोनों ही पक्षों की तहरीर मिल गई है। मामले में जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed