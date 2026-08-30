Shahjahanpur News: तीन दिन से लापता पीलीभीत के वृद्ध का शव शारदा नहर में मिला

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जिला पीलीभीत के थाना गजरौला क्षेत्र के गांव मेंहनारिया खुर्द कला निवासी महेंद्र सिंह (62) 27 अगस्त से लापता थे। 28 अगस्त को परिजनों ने गजरौला थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद परिवार के लोग उनकी तलाश कर रहे थे। रविवार को बंडा क्षेत्र के गांव भांभी झील के पास शारदा नहर में लोगों ने एक शव उतराता देखा।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकलवाया। पुलिस ने गजरौला पुलिस और परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची महेंद्र सिंह की पत्नी अमरजीत कौर, पुत्रियों जसविंदर कौर और गुरप्रीत कौर ने शव की पहचान की। वृद्ध की मौत से परिवार में कोहराम मचा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामला पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र का है, इसलिए आगे की कार्रवाई वहीं की पुलिस करेगी। संवाद